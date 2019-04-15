Азербайджано-российские отношения, благодаря усилиям лидеров двух стран, продолжают развиваться.

Об этом, как передает Day.Az, в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал Trend политолог Заур Мамедов.

Политолог отметил, что отношения лидеров двух стран, взаимопонимание - один из главных факторов. "В последнее время Азербайджан реализует проекты не только в западном и восточном направлениях, но мы также стали свидетелями реализации проекта Север-Юг. Известно, что Армения хотела стать одной из участниц этого проекта. Его планировалось реализовать посредством Армении, Грузии и России, но он был осуществлен Азербайджаном, точно так же, как и проект Восток-Запад", - сказал Мамедов.

Он подчеркнул, что несмотря на желание некоторых сил помешать азербайджано-российским отношениям и заинтересованность в их ухудшении, эти отношения, благодаря усилиям лидеров двух стран, продолжают развиваться.