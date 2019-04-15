На днях армянские СМИ сообщили, что адвокатам экс-президента Армении Роберта Кочаряна вновь было отказано в прекращении возбужденного против него уголовного дела. Ереванский суд отклонил жалобу о прекращении уголовного преследования Кочаряна, обвиняющегося в свержении конституционного строя по делу "1 марта". За день до этого апелляционный суд тоже постановил оставить экс-президента под арестом.

И после всего этого, в понедельник стало известно, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил письмо находящемуся под арестом Роберту Кочаряну.

Эта новость заставила понервничать соратников премьер-министра Никола Пашиняна не меньше, чем многозначительные поздравления с днем рождения, с Новым годом и Рождеством, направленные Кочаряну президентом России Владимиром Путиным в прошлом году. Никол Пашинян и его команда тяжело пережили послания Путина, а теперь и Нурсултан Абишевич... Разница лишь в том, что российский лидер вспомнил основателя "карабахского клана" по поводу, а Назарбаев - "просто так".

Просто так? Как известно, в политике ничего не происходит просто так. Тем более просто так не направляются послания союзников Еревана лицам, обвиняемым официальными властями в столь серьезных преступлениях.

Что касается личности Роберта Кочаряна, то его место, конечно же, за решеткой. Но попал он туда, к сожалению, не за многочисленные кровавые акции против азербайджанского населения Карабаха в годы войны, а в связи с внутриполитическими разборками после апрельского переворота. Тем не менее, сидеть он должен. Так что речь не о нем. Речь об отношении союзников Еревана к Армении как государству и очередном указании армянским властям на то место, которое их страна занимает.

Союзники и партнеры всегда корректировали поведение Армении, при любом тамошнем режиме. Соответствующие сигналы получал и Серж Саргсян, а теперь пришла очередь узнать место Армении в, пардон, политической пищевой цепочке и Николу Пашиняну.

А почему делается это через Кочаряна? Просто потому что это "болевая точка" новых властей. Вот и весь секрет.

Зульфугар Ибрагимов