"США поддерживают усилия Азербайджана по предотвращению транспортировки наркотиков через свои границы. Мы хотим вместе сотрудничать в этом направлении. Мы надеемся на обновление сотрудничества между США и 115 странами, входящими в группу по борьбе с оборотом наркотиков. Оборот наркотиков является международной проблемой. Ни одна страна не может с этим справиться в одиночку. Необходимо обеспечить международное партнерство в этом вопросе", - сказал он.

Он отметил, что Азербайджан географически находится на перекрестке международных торговых путей.

"Но к сожалению, это открывает путь и для транзита наркотиков через территорию страны", - добавил Гленн.

Он также коснулся транзита наркотиков, осуществляемого через территорию оккупированного Арменией Нагорного Карабаха.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.