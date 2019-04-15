Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию дорог в Сураханском районе Баку
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сураханского района Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В распоряжении говорится, что с целью продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сураханского района Баку из средств, предусмотренных в разделе расходов государственных капвложений государственного бюджета Азербайджана на 2019 год на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются три миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанной сумме, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!