В этом году в Армении будут отмечать двадцатилетие расстрела парламента. Долгое время оппозиция обвиняла прежний режим в нежелании раскрывать правду о том теракте. Но, как показывают последние события, придя к власти, прежняя оппозиция тоже прикусила язык.

Экс-депутат, специальный представитель в правительстве РФ в 2000-2003 гг. Тарон Саакян, обратился к председателю НС Арарату Мирзояну с просьбой организовать слушания по теме 27 октября. Напомним, что в этот день в 1999 году была расстрелян армянский парламент. Как сообщают армянские СМИ, в своем обращении Саакян назвал имена всех тех, кто мог бы сообщить интересные сведения и факты по делу 27 октября, а также об организаторах сделки "Имущество взамен долга".

Арарат Мирзоян пока что на обращение экс-депутата не откликнулся.

По мнению аналитиков, власти опасаются того, что прозвучит с трибуны. Могут быть оглашены факты, опасные для государственности Армении, для политического будущего каких-то ответственных лиц. Да мало ли что можно услышать по этому темному кровавому делу, если подойти к нему всерьез. Любое имя и любая версия могут превратиться в скандал, и даже в скандал межгосударственный.

На днях человек из ближайшего окружения Никола Пашиняна, председатель постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности парламента Армении Андраник Кочарян на заседании комиссии напрямую обвинил российские спецслужбы и лично Владимира Путина в якобы организации теракта 27 октября.

Эта сенсационная информация была распространена изданием 7or.am.

По сведениям издания, когда у председателя комиссии спросили, будут ли разоблачения по части заказчиков расстрела депутатов, тот заявил: дело по части заказчиков раскрыто - это российские спецслужбы, действовавшие по распоряжению нынешнего президента России.

После того, как его слова стали достоянием СМИ, Кочарян перетрусил и принялся гневно оправдываться, назвал информацию ложью и абсурдом и открестился от сказанного. То, что опровержение последовало лишь через несколько дней, он объяснил тем, что, дескать, не придал "дезе" значения и всполошился только тогда, когда увидел свое имя в азербайджанских СМИ.

Ерунда.

Можно представить, как перепугался сподвижник "революционного" премьера, когда сказанное им на заседании комиссии вышло за стены парламента. Все это чистой воды провокация против армяно-российских стратегических отношений, заявил он журналистам. И добавил, что совсем не хотел бы, чтобы в отношениях между двумя странами возникло даже подозрение. "Официальная Москва, я уверен, очень хорошо умеет фильтровать - где правда, где фейк и где организуются игры", - цитирует Кочаряна "Аравот".

Хотя официальной реакции на подобное неосторожное заявление соратника Пашиняна не последовало, сказанное не прошло мимо ушей российских СМИ.

Как пишет Росбалт, в Армении распространили информацию о "причастности" спецслужб РФ к расстрелу парламента 20 лет назад, заодно потребовав ограничить вещание российского ТВ. При этом сам Пашинян хотя и демонстрирует свое дружелюбие по отношению к России, но "провокаторов" не осаживает.

То, что после революционной смены власти в Армении, которую возглавил "народный премьер" и прозападный политик Никол Пашинян, отношения между Москвой и Ереваном ухудшились, сомнению уже не подлежит. Правда, армянский премьер утверждает обратное, и в течение некоторого времени антироссийский "двигатель" в республике несколько снизил свои обороты, однако "заглохнуть" ему не дают, пишет издание.

Так, армянские СМИ распространили информацию, в соответствии с которой на состоявшемся на днях заседании постоянной комиссии Народного собрания (парламента) РА по обороне и безопасности была поднята тема террористического акта, имевшего место в законодательном органе республики 27 октября 1999 года. Жертвами террористов тогда стали тогдашние премьер Виген Саркисян, спикер парламента Карен Демирчян, двое вице-спикеров, один министр и трое депутатов.

Автор публикации "В Ереване опять решили "наехать" на Москву" не верит в оправдания Андраника Кочаряна.

Верится в это с трудом, пишет Росбалт. И если заявление все же было, то это наводит на мысль, что либо оно было согласовано с Пашиняном, либо сделано с его молчаливого согласия. В лучшем же случае место имела отсебятина члена правящего блока, не осужденная его "начальником". Все три варианта одинаково плохи и опасны для Армении, потому как обвинения подобного рода безответными остаться не могут.

Впрочем, Москва и раньше не особенно обольщалась: новый армянский премьер всегда считался откровенно прозападным политиком, и Россия вряд ли простила ему скандальную историю с арестом генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, нанесшим удар по имиджу этой организации. А также арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, которого Москва очень отличала. Добавим к этому "наезды" на российский бизнес в Армении, активную антироссийскую риторику при столь же неуемной жадности до военных возможностей РФ - разумеется, в пользу Еревана. В общем, Ереван, в отношениях с Москвой, пытается совместить несовместимое, пишет Росбалт.

Издание также напоминает о недавно прозвучавшем в том же парламенте Армении требовании закрыть вещание ряда российских телеканалов.

Интересно, о чем думают армянские депутаты (ведь кроме Кочаряна - все молчат) и сам Пашинян, когда накануне переговоров по ключевой проблематике в Ереване (встреча глав МИД Азербайджана и Армении в Москве 15 апреля - ред.) помалкивают по поводу обвинения российских спецслужб в "расстреле парламента"? Второй вопрос: а "морально" ли приобретать у "террористов" вооружение, да еще и в кредит и, фактически, за гроши.

Интересно, как будет выкручиваться Армения на сей раз? Точнее, как Россия даст ей выкрутиться, и на какой период времени? - задается вопросом российское издание.

Действительно - интересно...

Зульфугар Ибрагимов