К газете "Айкакан жаманак" обратился сотрудник одного из территориальных отделов "Газпром Армения" города Еревана. Он рассказал, что в отделе провели совещание и сказали, что в компании ожидается сокращение примерно 50 процентов сотрудников, передает Day.Az.

"Причина связана с увеличением цен на газ, они не могут обеспечить", - сказал сотрудник.

Он отметил, что теперь работу, которую, например, выполняли два человека, будет делать один - без изменения заработной платы.

Корреспондент "Айкакан жаманак" получил разъяснение по этому вопросу и у службы по связям с общественностью и СМИ "Газпром Армения":

"В связи с изменением цены на природный газ, поставляемый в РА, в настоящее время ведутся переговоры по комплексным вопросам, в том числе, рассматривая также вопросы сокращения расходов системы, пересмотра количества работников и сокращения штатов", - передали из "Газпром Армения", однако других подробностей не сообщили.

Напомним, что в конце 2018 года премьер РА Никол Пашинян сообщил, что цена российского газа на границе изменится, но внутренние тарифы для населения останутся прежними. Позднее "Газпром" сообщил, что дочернее предприятие компании будет покупать голубое топливо за 165 долларов за тысячу кубометров вместо прежних 150 долларов. Затем в правительстве отметили, что тариф для потребителей сохранится за счет сокращения расходов "Газпром Армения".