В понедельник утром армянские СМИ сообщили о задержании координаторов инициативы "Вранье Никола" (#sutNikol ) Константина Тер-Наканяна, Нарека Самсоняна и Артура Даниеляна.

Активисты были задержаны в момент рисования граффити соответствующего содержания.

Сообщается, что ранее были также другие активисты - Вреж Саргсян, Ишхан Хосровян, а также видеооператор. Акция проводилась не только в Ереване, но и в других городах Армении - в Сисиане, Маралике, Гюмри, Ванадзоре и др.

Примечательно, что инициатива и хештег начали действовать 1 апреля - в День смеха.

Доставленные в полицейский участок блогеры через некоторое время были освобождены. Однако они не собираются благодарить за это власти.

Члены координационной группы инициативы #sutNikol сегодня на встрече с журналистами заявили, что их мероприятия и акции будут носить продолжительный характер, пишет Panorama.am.

Один из соавторов инициативы - Артур Даниелян - пояснил, почему они проводят свои действия именно в эти дни.

"Поскольку приближается первая годовщина свержения конституционного строя и захвата власти, мы с товарищами решили продемонстрировать некоторым, что государственность в Армении не полностью свергнута, есть еще очаги. Сегодня мы можем констатировать, что в семи городах Армении многочисленные граждане РА, наши сторонники и единомышленники присоединились к нашей акции и показали, что эта волна лжи и фальши еще не победила. Мы хотим объявить, что это только начало", - заявил на встрече с журналистами Артур Даниелян, член координационной группы инициативы #sutNikol.

По его словам, аналогичные акции будут проведены и в будущем.

Нарек Самсонян в свою очередь заявил, Никол Пашинян захватил власть путем лжи и обмана. 90% своих политических заявлений он начал сейчас отрицать, отвергать, начал делать совершенно противоположное с первых месяцев пребывания у власти. Самсонян напомнил, что Пашинян обвинял Сержа Саргсяна во лжи и обмане. "Но сегодня его власть полностью основана на лжи и обмане", - сказал он.

Константин Тер-Накалян тоже уверен, что произошедшее год назад было не революцией, а государственным переворотом.

"Наша задача - разоблачить ложь, на которой был построен переворот и, наконец, начать говорить правду", - сказал он.

Координационная группа инициативы объявила на Facebook конкурс и сбор средств среди граждан. Тема конкурса - самая большая ложь, самый лживый тезис, предложение, обещание Никола Пашиняна. Тот, кто обнаружил самое большое вранье премьер-министра, получит 1000 долларов.

Султан Керим