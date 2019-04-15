Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение "Об учреждении президентской пенсии участникам Великой отечественной войны 1941-1945 годов, лицам, работавшим во время блокады города Ленинград в период Второй мировой войны на предприятиях, в учреждениях и организациях города и награжденным медалью "За оборону Ленинграда", нагрудным знаком "Житель блокадного Ленинграда" (за исключением инвалидов войны)" от 2 июля 2012 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.



Согласно изменению, в первой части вышеуказанного распоряжения слова "121 (сто двадцать один)" заменены словами "150 (сто пятьдесят)".



Таким образом, в Азербайджане повышен размер президентской пенсии для указанной категории лиц.



Кабмину поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.



Распоряжение вступает в силу с первого апреля 2019 года.