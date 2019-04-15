Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об учреждении "Пенсии Президента Азербайджана для ухаживающих за лицами с инвалидностью I группы и детьми в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно указу, для лиц, ухаживающих за инвалидами I группы и детьми до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, учреждается ежемесячная президентская пенсия в размере 50 манатов.

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