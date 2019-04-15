Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об утверждении Положения о централизованной информационной системе министерства труда и социальной защиты населения и Положения об интернет-портале "e-sosial".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с настоящим указом; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с данным указом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным указом, и в течение пяти месяцев проинформировать об исполнении Президента Азербайджана; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и проинформировать Кабмин.