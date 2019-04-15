Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник утвердил закон "О правилах использования Государственного гимна Азербайджанской Республики".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Настоящий закон определяет правила исполнения, пения, прослушивания и использования Государственного гимна Азербайджанской Республики в соответствии со статьей 23 Конституции Азербайджана и конституционным законом Азербайджана "Об утверждении музыки и текста Государственного гимна Азербайджанской Республики".

С полным текстом закона можно ознакомиться здесь.