Президент Ильхам Алиев утвердил закон о правилах использования Государственного гимна
15 апреля 2019 20:55 1 884
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник утвердил закон "О правилах использования Государственного гимна Азербайджанской Республики".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Настоящий закон определяет правила исполнения, пения, прослушивания и использования Государственного гимна Азербайджанской Республики в соответствии со статьей 23 Конституции Азербайджана и конституционным законом Азербайджана "Об утверждении музыки и текста Государственного гимна Азербайджанской Республики".
С полным текстом закона можно ознакомиться здесь.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!