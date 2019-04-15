Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об отмене указа "Об утверждении долгосрочной стратегии регулирования нефтяных и газовых доходов" от 27 сентября 2004 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Cогласно указу, для обеспечения исполнения пункта 2.1. указа Президента Азербайджана "Об утверждении правила расчета верхнего предела расходов сводного бюджета согласно бюджетному правилу" от 18 декабря 2018 года, отменяется указ Президента "Об утверждении долгосрочной стратегии по регулированию нефтяных и газовых доходов" от 27 сентября 2004 года.