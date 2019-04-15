Президент Ильхам Алиев утвердил закон о правилах использования Государственного герба
15 апреля 2019 22:14 102
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал закон о правилах иcпользования Государственного герба.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Настоящий закон, в соответствии со статьей 23 Конституции Азербайджана и конституционным законом "Об утверждении изображения Государственного герба Азербайджанской Республики", определяет правила использования Государственного герба Азербайджанской Республики.
С полным текстом закона можно ознакомиться здесьСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!