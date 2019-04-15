Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал закон о правилах иcпользования Государственного герба.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Настоящий закон, в соответствии со статьей 23 Конституции Азербайджана и конституционным законом "Об утверждении изображения Государственного герба Азербайджанской Республики", определяет правила использования Государственного герба Азербайджанской Республики.

С полным текстом закона можно ознакомиться здесь