Президент Ильхам Алиев утвердил протокол ГУАМ в сфере борьбы с таможенными правонарушениями
15 апреля 2019 22:45 190
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об утверждении Протокола о сотрудничестве таможенных служб стран-членов ГУАМ в области борьбы с таможенными правонарушениями в связи с перевозкой товаров воздушным транспортом через таможенные границы стран-членов организации.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
После вступления в силу Протокола, подписанного пятого октября 2018 года в Кишиневе, Государственный таможенный комитет Азербайджана будет обеспечивать исполнение его положений.
Министерству иностранных дел поручено проинформировать Секретариат ГУАМ об исполнении всех необходимых внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Протокола в силу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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