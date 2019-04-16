ЗАО "Газпром-Армения" сообщило о массовых сокращениях штата.

К газете "Айкакан жаманак" обратился сотрудник компании, который рассказал, что половине работников уже высланы уведомления об увольнении. "Причина связана с увеличением цен на газ, они не могут обеспечить", - сказал он.

Накануне журналисты атаковали премьер-министра Никола Пашиняна вопросами на сей счет. В ответ премьер поддержал намерения компании оставить на улице несколько тысяч человек из необходимости сокращения расходов.

"Возможно, что в компании "Газпром Армения" или других компаниях до выборов в политических целях принимались на работу тысячи лишних сотрудников, чтобы получить дополнительные голоса и рычаги (влияния). И возможно ли, что за это все заплатили граждане?", - цитирует Новости-Армения, при этом добавив, что не располагает информацией на этот счет.

"Вы согласны платить за лишние рабочие места, в которых нет необходимости?", - демагогически заявил премьер.

Конечно же, никто из собравшихся не ответил на этот вопрос положительно. Тем не менее, проблема закрытия предприятий и массовых сокращений в стране на сегодня становится самой актуальной и болезненной. Судя по ответу Пашиняна, правительство ничего не будет предпринимать для поддержки граждан.

Да и зачем? Ведь, как врал премьер-министр РА с трибуны ПАСЕ, за время его правления в Армении открылось аж 50 тысяч новых рабочих мест.

Кстати, в связи с этим удивившим армян утверждением партия "Наследие" обратилась к премьеру с открытым письмом, в котором потребовала обнародовать данных о тех 50 тысячах рабочих мест, о которых он говорил в ПАСЕ. Как пишет verelq.am, у партии "Наследие" есть возражения на этот счет, вытекающие из официальной статистики.

"В опубликованных материалах комитета по статистике РА мы не нашли подтверждения приведенных вами данных. Более того, по официальным данным, за февраль текущего года 20,8% трудоспособного населения Армении - 228,8 тыс. человек являются безработными. Этот показатель практически не отличается от зафиксированных в предыдущие месяцы показателей. Аналитические доклады о ситуации в промышленности говорят, что во многих отраслях, в частности металлургии и горнорудной промышленности есть очевидный спад показателей, что, разумеется, сопровождалось закрытием рабочих мест", - говорится в открытом письме партии.

В партии надеются, что премьер обнародует справку о реальном количестве открытых рабочих мест и о том, в каких сферах зафиксирован такой прогресс.

Напомним, что 11 апреля Никол Пашинян, выступая в ПАСЕ, заявил: "Мы сокращаем теневую экономику в ежедневном режиме. В течение последних 10 месяцев в Армении из тени было выведено и создано более 50 тысяч рабочих мест, что составляет 10% от общего числа рынка труда".

На этом фоне в ближайшее время в Армении появятся еще несколько тысяч безработных, которые очень скоро потребуют от Пашиняна хлеба. Зрелищ граждане Армении за последний год уже насмотрелись.

Султан Керим