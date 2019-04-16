В Армении объявлен в розыск "банановый король" Мигран Погосян.

Бывший глава Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Армении, генерал-майор юстиции, бывший депутат от фракции РПА Мигран Погосян обвиняется в растрате и присвоении средств. Об этом сообщает пресс-служба Специальной следственной службы Армении, передает Новости-Армения.

"В рамках расследуемого в ССС уголовного дела Погосяну предъявлены обвинения по пункту 1-му части 3-й статьи 179-й (Присвоение или растрата в особо крупных размерах) и части 2-й статьи 308-й (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) Уголовного кодекса Армении. Он, используя свое официальное положение, присвоил имущество в крупных размерах", - отмечено в сообщении.

13 апреля 2019 года следователь ССС направил ходатайство в суд общей инстанции Еревана об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Погосяна. Он был объявлен в розыск. Предварительное следствие продолжается, по уголовному делу назначены финансово-экономические проверки и экспертизы по выявлению других возможных преступлений. ($1 - 484,75 драма).

Проблема лишь в том, что "банановый король" в настоящее время находится за пределами Армении - в Москве, куда сбежал из Еревана еще в начале года.

По информации источников газеты "Иратес", российские власти не выдадут его, как это произошло в случае с Ваагном Арутюняном - бывшим главой следствия по делу 1 марта.

"Дело в том, что у российских властей (после, по их же оценкам, политического преследования второго президента Армении Роберта Кочаряна) нет доверия к армянскому избирательному правосудию.

В этом заключалась причина того, почему накануне бывший глава СПИСА через свой офис заявил: "Под лозунгом "вендетты не будет" власть руководствуется не буквой закона, а мелочной мстительностью и злопамятством... глава Государственной контрольной службы Давид Санасарян сказал: "По части Погосяна ничего нет, но 2 октября в НС плохо говорил с шефом""", - пишет "Иратес".

Султан Керим