Армянские СМИ затронули ему покровительства премьер-министра Армении Никола Пашиняна своим соратникам, преступившим закон.

Некоторые проявления спонсорства, фактически, сохраняются и в новой Армении. Любимчики новых властей также получают привилегии.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета "Жаманак".

"Согласно нашим сведениям, бывший оппозиционер Гарсеван Хачатрян, который прежде был близок и с Николом Пашиняном, в марте 2018 года был осужден за перевозку 49 лиц в Европу при помощи фальшивых шенгенских виз. Однако после революции, а конкретно - в июле 2018 года, он был освобожден. То есть человек, который "устроил" для 49 человек фальшивые визы, провел вне воли всего лишь 2 месяца, после чего был освобожден от ответственности", - отмечает издание.