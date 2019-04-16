Вспомните, что говорили во время уличных митингов новые. Мол, впредь в Армении монополистов не будет, для среднего и мелкого бизнеса будут созданы благоприятные условия и т.д. Практически ничего из сказанного и обещанного до сих пор власти не выполнили, передает Day.Az со ссылкой на "Голос Армении".

В январе-марте 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018 года на потребительском рынке Армении зафиксирован рост цен на 1,7%, что в основном обусловлено ростом цен на продовольственные товары и неалкогольные напитки (4,2%), сообщил Национальный статистический комитет Армении.

Цены на продовольственные товары (включая неалкогольные и алкогольные напитки, табачные изделия) выросли на 3,8%, тарифы на услуги - на 0,2%. Причем повышение цен коснулось в основном товаров первой необходимости: хлеба, овощей, фруктов. Овощи в первой декаде текущего года подорожали на 10,1%, фрукты на 7,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

- Наши новые власти напрасно заверяли нас, что цены на продукты питания не будут повышаться, - говорит пожилая женщина у ереванского супермаркета Сити на проспекте Комитаса.

- В той или иной степени подорожало практически все: хлеб, молочные продукты, мясо, фрукты, лекарства. Причем практически каждый месяц я вижу новые цены. Как жить на мизерную пенсию, уже не представляю.

- Кроме разговоров и пустых обещаний, новые власти ничего не делают, причем во всех сферах, - возмущается педагог музыкальной школы им. Саят-Новы Регина Микаелян. - Где обещанное повышение зарплат и пенсий? Я живу с маленькой дочерью. Плачу за частный детсад, коммунальные услуги. На питание уже еле хватает. О летнем отдыхе не может быть и речи. Пашинян чуть ли не ежедневно повторяет, что мы живем в новой Армении. Что-то не видать.

И действительно, цены растут как на дрожжах. Осенью прошлого года молочные продукты всех без исключения отечественных производителей уже подорожали на 5-10%, сейчас еще на 2%. Менеджеры супермаркетов сообщили, что за последний месяц подорожали продукты почти всех компаний.

Фрукты дорожают особенно. Если не закупаться на оптовом рынке рано утром, то вряд ли среднестатистический гражданин Армении может позволить себе ежедневно покупать фрукты.

Крупные торговые точки продолжают поглощать мелкие. А вспомните, что говорили во время уличных митингов новые. Мол, впредь в Армении монополистов не будет, для среднего и мелкого бизнеса будут созданы благоприятные условия и т.д. Практически до сих пор ничего из сказанного и обещанного власти не выполнили. Неужели и вправду обещанного ждут три года? А может быть, и больше?