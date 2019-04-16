В Азербайджане обеспечена свобода вероисповедования, и представители зарубежных стран приводят в пример отношения между государством и религией в стране.

Об этом на конференции "Религиозно-идеологическая безопасность и медиа" сказал старший консультант отдела по вопросам межнациональных отношений, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана Алигейдар Зульфугаров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Зульфугаров отметил, что различные религиозные конфессии функционируют в Азербайджане на основе взаимоуважения, и в стране столетиями существовали традиции толерантности.

Он подчеркнул, что существуют определенные, управляемые извне угрозы для религиозной стабильности в Азербайджане. "Однако Азербайджан - сильное государство, и правоохранительные органы достойно справляются с этими угрозами. Сегодня перед нами стоят такие проблемы, как обострение в интернет-пространстве противостояния на религиозной почве, озвучивание агрессивных мнений, пропаганда вредоносных мнений в соцсетях. В этой сфере проводится определенная работа, необходимые меры предпринимают соответствующие структуры", - сказал Зульфугаров.

По его словам, результаты мониторингов показывают, что радикальные группы выступают против идеологии азербайджанства, занимаются пропагандой идеологий внешних кругов. "Одной из главных задач, стоящих перед нами, является совместная борьба с этими вредоносными группами", - сказал Зульфугаров.

Представитель Администрации Президента добавил, что проводится большая работа по информированию представителей медиа по вопросам религии. "Нам известны авторы, которые публикуют в печати различные материалы на эту тему, что очень радует. Цель в том, чтобы просвещать граждан в этой сфере, что поможет устранять вредные тенденции", - сказал он.