Внутренние интриги и трения в азербайджанской оппозиции стали факторами, уничтожившими ее политическую перспективу. Об этом во вторник сказал Trend главный редактор газеты "Bakı xəbər", политический эксперт Айдын Гулиев, передает Day.Az.

Гулиев отметил, что оппозиция, которая сегодня претендует на приход к власти в Азербайджане, совершенно не имеет поддержки общества, которое сторонится ее из-за того, что она руководствуется преимущественно уличными методами борьбы.

"Оппозиционные партии еще не сформировались в соответствии с классическими принципами в этой области, и процессы показывают, что таких шансов у них нет. Они либо не в состоянии участвовать в процессах международной межпартийной интеграции, либо связи, созданные 15-20 лет назад, так и остались неразвитыми. У оппозиционных партий также есть проблема харизматичного лидера. Несмотря на обвинения в адрес властей, оппозиция так и не представила никакой платформы по внутренней и внешней политике, которая могла бы быть реальной альтернативой. Общество не доверяет оппозиции, так как она совершенно не обладает опытом политического управления", - сказал эксперт.

По словам Гулиева, в целом вопрос власти состоит из трех важных и взаимосвязанных политических феноменов. "Это умение прийти к власти, умение ее сохранить и эффективное осуществление власти. Претендующие на власть те или иные политические партии или движения должны быть уверены в том, что отвечают этим критериям, и убедить в этом общество".

Он подчеркнул, что если учесть, что нынешняя власть отвечает всем требованиям с точки зрения наличия харизматичного лидера, опыта в государственном управлении, команды и международных партнерских связей, то подтверждается, что шансы прихода к власти оппозиции сведены к нулю:

"Если представить у власти какую-то политическую партию от радикальной оппозиции, то ее отношения с народом больше будут выглядеть как противостояние. Говорить о шансе на власть радикалов, все еще маневрирующих на основе кадровой и политической платформы власти 1992-1993 годов вообще не приходится. Как можно представить приход к власти тех, кто не имеет никакой силы участия в парламенте и в системе исполнительной власти? Нельзя забывать и о том, что еще ни одна политическая группа не смогла заверить в том, что сможет рационально заменить Ильхама Алиева на президентском посту, и предотвратить хаос. Это подтверждают и наблюдатели. Проводимые сегодня реформы, в частности курс социальной политики и стабильности, еще больше усиливают безальтернативность в общественном мнении Президента Ильхама Алиева", - сказал Гулиев.

Он подчеркнул, что в Азербайджане нет силы, которая может заменить нынешнюю власть", - сказал Гулиев.