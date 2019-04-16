Глубоко опечален в связи с пожаром, произошедшим в парижском соборе Нотр-Дам, одной из жемчужин культурного наследия Франции и мира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом написал на своей странице в Твиттере Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Надеюсь, что памятник будет за короткое время восстановлен и возвращен человечеству", - отметил глава государства.