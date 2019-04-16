Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что Собор Парижской Богоматери за короткое время будет восстановлен и возвращен человечеству
16 апреля 2019 14:26 1 177
Глубоко опечален в связи с пожаром, произошедшим в парижском соборе Нотр-Дам, одной из жемчужин культурного наследия Франции и мира.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом написал на своей странице в Твиттере Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
"Надеюсь, что памятник будет за короткое время восстановлен и возвращен человечеству", - отметил глава государства.
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