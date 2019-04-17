Несколько дней назад много шума в Армении наделало поручение, данное премьер-министром Николом Пашиняном главе СНБ относительно борьбе с фейками.

А в минувшее воскресение, как пишет Спутник-Армения, армянский сегмент Facebook всколыхнули некие списки, тут же окрещенные "расстрельными". В них были указаны имена и никнеймы 159 пользователей, которые, по мнению составителей, якобы выступают против действующей власти, а значит, против Армении.

"Расстрельные" списки тиражируются в виртуальном пространстве со следующим комментарием: "Это те, кто выступают против Пашиняна и его Команды, и против Новой Армении".

Авторство списков приписывается в соцсетях двум лицам, которых из соображений презумпции невиновности (кстати, отмененной Пашиняном) издание не называет. По мнению автора публикации, не так уж и важно, кто составлял эти списки, важнее (и опаснее) комментарии под ними, в которых звучат откровенные призывы к расправе и разжигание ненависти.

Лучше диверсии против действующей власти трудно придумать, особенно сейчас, после известного поручения, данного Пашиняном структурам СНБ, - бороться с фейками и экстремистскими проявлениями, поставившего власти в непростое положение.

Совсем не реагировать на списки не выйдет - резонанс оказался велик, и замять это дело не удастся. Кроме того, это уже становится для властей вопросом престижа, от которого не отмахнешься под предлогом несерьезности: звучат прямые угрозы к насилию, прямое разжигание ненависти. Никто не поручится, что не найдутся психически неуравновешенные личности, которые могут возомнить своей миссией в этой Вселенной отомстить кому-то из списка. И это еще минимальное зло, которое может произойти, отмечается в публикации.

С другой стороны, появление этих списков - явление закономерное. Они не могли не появиться рано или поздно, когда общество разделено на "шагавших" и "не шагавших", на "революционеров" и "контру", на бивших по ночам в кастрюли и пытавшихся под это сумасшествие уснуть, на "белых" и "черных". И не общество виновато в таком разделении - это его, общество, разделили, в угоду сиюминутным тактическим выгодам и конъюнктуре момента, говорится в статье.

По мнению издания, если не обратить внимание на списки и призывы к расправам, то в Армении может развернуться практика доносов.

Что ж, вполне вероятно. Новые власти сами, преследуя популистские цели, создали питательную среду для подобных низменных побуждений в обществе. После популистского поручения Пашиняна главе СНБ, которое он сам сколько не пытался, не смог оправдать, в Армении начинают сомневаться - а что же считать "проявлениями экстремизма" в свете последних событий?

И не будет удивительным, если скоро у ограды резиденции на Баграмяна 26 появится "ящик для доносов". Ну, или что-то подобное - для удобства граждан доносить на критиков нового режима.

Зульфугар Ибрагимов