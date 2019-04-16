Азербайджанский сегмент Интернета возмутила очередная провокация с оскорбленями азербайджанского народа.

Коллаж был выставлен неким пользователем с подозрительно однообразной активностью и минимумом личных данных и фото. "Юзер", а на самом деле фейк, которых в последнее время стали массово клонировать армянские пропагандисты, оскорбил память шехидов Азербайджана. Авторы грязной провокации использовали фотографию Аллеи шехидов в Баку для того, чтобы поиздеваться над святыми для азербайджанского народа понятиями. Да и не только для азербайджанского. Существуют общечеловеческие ценности, выход за их рамки превращает того, кто этим занимается, в низшее существо.

Выставившие оскорбительное фото на свою страницу хотели унизить азербайджанский народ, а унизили себя, показав, на какой стадии эволюции находятся. Собственно, об этом говорит количество возмущенных отзывов и комментариев в адрес провокаторов.

Впрочем, армянский агитпроп, грязно эксплуатирующий тему малых народов Азербайджана и пытающийся говорить от их имени, давно уже там.

Султан Керим