Президент Ильхам Алиев утвердил Положение о едином интернет-портале госзакупок
16 апреля 2019 18:04 77
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ об утверждении Положения о едином интернет-портале государственных закупок.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно указу, оператором единого интернет-портала государственных закупок установлено Государственное агентство по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком.
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