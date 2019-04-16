Европейский Союз (ЕС) планирует выделить Азербайджану от пяти до десяти миллионов долларов, в случае, если страна присоединится к проекту Восточноевропейское партнерство по энергоэффективности и экологии (Фонд E5P).

Об этом сказал Trend глава сектора по взаимодействию в странах Восточного партнерства, гендиректората ЕС по европейской политике соседства и переговорам по вопросам расширения Еврокомиссии Майкл Рупп.

"Фонд E5P, которым управляет Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) является крупной региональной программой, в которую входят все страны Восточного партнерства, кроме Азербайджана. Пока ведутся переговоры. Мы ждем от азербайджанского правительства конкретных предложений и готовы оказать помощь, как только понадобится", - сказал Рупп.

Как отметил Рупп, среди основных направлений, по которым Азербайджану предлагается сотрудничество, - инсоляция зданий, что поможет сэкономить энергию.

E5P является фондом с участием различных доноров, который содействует программам энергоэффективности, нацеленных на ее повышение и охрану природы в странах Восточного партнерства. Основная цель инициативы заключается в использовании грантов в дополнение к кредитам, которые выделяются для программ энергоэффективности и охраны природы, таких как восстановление систем водоснабжения и водоотвода, управление твёрдыми бытовыми отходами, освещение улиц.