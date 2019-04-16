Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров во вторник в рамках визита в Польшу встретился с маршалом (спикером) польского Сейма Мареком Кухцинским, сообщили Trend в МИД Азербайджана.

Согласно сообщению, маршал Сейма Польши в ходе встречи напомнил о визите Мамедъярова в Польшу в апреле 2017 года и сказал, что этот визит придал импульс дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между Польшей и Азербайджаном. Кухцинский также отметил роль парламентов в сотрудничестве стран и подчеркнул деятельность парламентских групп дружбы.

Эльмар Мамедъяров, в свою очередь, выразил удовлетворение текущим состоянием сотрудничества, в том числе межпарламентских связей стран. Глава МИД проинформировал Кухцинского об энергетических, инфраструктурных проектах, реализуемых по инициативе и при участии Азербайджана, в том числе о "Южном газовом коридоре" и транспортном коридоре Юг-Запад.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями об участии в рамках Восточного партнерства. Мамедъяров сказал, что Польша является одним из основных партнеров Азербайджана среди стран членов Европейского союза (ЕС).

Глава МИД Азербайджана также проинформировал Кухцинского о переговорном процессе касательно армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.