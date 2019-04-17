На днях в армянских СМИ прошла новость о том, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев адресовал послание находящемуся в заключении экс-президенту Роберту Кочаряну. В послании выражалась признательность за сотрудничество в годы президентства.

В Армении этот факт был незамедлительно трактован как вмешательство во внутренние дела Армении и попытка давления на новые власти. Однако, как выяснилось, написал Нурсултан Абишевич не только Кочаряну. Армянские СМИ, вероятно, намеренно урезали информацию, чтобы создать ажиотаж. Ведь у всех на памяти истерика, устроенная в Ереване в связи с поздравлениями, адресованными Кочаряну президентом России Владимиром Путиным.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил благодарственные письма трем президентам Армении - Левону Тер-Петросяну, Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну, в знак благодарности за совместную работу. Об этом, как передает Арменпресс, заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Республике Армения Тимур Уразаев.

"Подобные письма были направлены всем главам государств, с которыми наш лидер сотрудничал в строительстве новой архитектуры региональной и глобальной безопасности в период независимости Казахстана", - сказал посол.

Он также добавил, что в своем письме президентам Армении первый президент Казахстана выразил благодарность армянским коллегам за результаты, достигнутые в результате международного сотрудничества.

Зульфугар Ибрагимов