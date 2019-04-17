Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев проверил служебно-боевую готовность погранично-боевых пунктов погранотряда "Газах" на государственной границе с Арменией. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на Службу.

Были заслушаны доклады о ходе мероприятий по выполнению поручений Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева, ситуации с исполнением поручений по оперативным условиям на служебной территории погранотряда "Газах", укреплению оборонных позиций, усилению инженерно-фортификационных мероприятий.

Также состоялось ознакомление с работами, проведенными по формированию на госгранице современной оборонной инфраструктуры, строительству новых служебных зданий на погранично-боевых пунктах, закладке новых дорог, прокладке промышленных электрических и газовых линий, даны поручения для усиления этой работы.

Начальник ГПС лично вручил медали "За заслуги в сфере военного сотрудничества" местным жителям Анару Дуньямалыеву, Сафарали Абышеву, Гусейну Шахвердиеву и Зауру Юсифову, отличившимся при выполнении строительных работ на погранично-боевых пунктах, выразил благодарность за работу на госгранице вместе с пограничниками.