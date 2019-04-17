Шоу-бизнес, в том числе КВН и вообще юмор со сцены, становятся серьезным инструментом в борьбе за власть. Когда в Республике Армения в столице - Ереване - мэром стал актер, комик и шоумен Айк Марутян, многие это восприняли как чисто армянский политический феномен, который вряд ли будет иметь где-то в других странах аналогии.

Как передает Day.Az, об этом пишет gradator.ru со ссылкой на KavkazPlus.

Но вот совсем недавно - 31 марта 2019 г. - в огромной стране - Украине прошел первый тур президентских выборов. Действующий президент Петр Порошенко хотя и прошел во второй тур, но набрал всего чуть более 15% голосов избирателей.

Победителем же первого тура стал актер, комик и шоумен, ветеран КВН Владимир Зеленский. Он набрал практически в 2 раза больше голосов - более 30% - и сегодня имеет все шансы стать президентом более чем 40-миллионного государства - Украины.

Таким образом, юмор, сатира, КВН в современную эпоху "шоу и развлечений" становятся важнейшим фактором политики. Более того, по победителям игр КВН можно даже прогнозировать будущих победителей всевозможных выборов.

В связи с этим, играм КВН, в частности, в Абхазии нужно уделить особое внимание. И кто же победил в последних играх КВН в Абхазии? Оказывается, победителем финала премьер-лиги абхазского КВН стала Сборная армянской общины "Гумский уезд".

"Ребята были смешнее и лучше подготовлены. У них был свой колоритный юмор с интересными шутками, персонажами и ходами по материалу. Соответственно, они угадали, что понравится зрителю", - оценил игру команды "Гумский уезд" один из продюсеров шоу Михаил Гагулия в интервью "Спутник Армения".

Напоминаем, что представительство российского агентства "Спутник" в Армении отражает интересы не России, а Армении, чему во многом способствует армянское руководство во главе с Маргаритой Симоньян.

Итак, главными "юмористами" в сепаратистской Абхазии стали армяне. Они же давно стали этническим большинством на данной территории, обогнав по численности самих абхазов. Они же контролируют всю экономику на этой территории.

Как явное издевательство над Грузией и грузинским народом, армянское лобби имеет намерение "пробить транзит" через Абхазию для Армении. Конечно же, армяне тогда станут безраздельными хозяевами сепаратистского региона, организуя здесь "свое армянское счастье" в трофейных грузинских квартирах и домах.

Стать политической властью в Абхазии армянские националисты вполне могут через "сатиру и юмор". Особенно если судить по последним тенденциям прихода комиков и шоуменов в большую политику. Армянское лобби очень хорошо улавливает мировые тенденции. А что могут противопоставить здесь армянам абхазы, чье положение, увы, совсем не смешное, а трагическое?

Абхазский народ деградирует и вымирает на глазах. Пока, правда, этнические абхазы формально сохраняют политическую власть в сепаратистской Абхазии. Но выглядят они по сравнению с "прикольными юмористами" - армянами, совсем не смешно и не современно. На юмористическом "фронте" "перешутить" армян у них еще меньше шансов, чем в экономике.

Методично используя самые современные политтехнологии, армянское лобби приходит к полному и безраздельному господству в Абхазии. Зациклившаяся на примитивном этническом национализме и "советском наследии", развращенная мародерскими "трофеями" верхушка абхазов им ничем противостоять не может.

Трагедия вырождения и возможного полного уничтожения абхазского народа будет проходить под "армянские шуточки".