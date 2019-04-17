Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о продолжении мер по развитию азербайджанских театров.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении говорится, что для продолжения мер по сохранению азербайджанских театральных традиций и развитию в соответствии с требованиями времени из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана министерству культуры будет выделено 12 миллионов манатов, в том числе, по 100 тысяч манатов Азербайджанскому государственному театру "Yuğ", Азербайджанскому государственному театру пантомимы, Ереванскому государственному Азербайджанскому драматическому театру имени Джафара Джаббарлы, Шекинскому государственному драматическому театру, Агдамскому государственному драматическому театру, Физулинскому государственному драматическому театру, Газахскому государственному драматическому театру, Гусарскому государственному лезгинскому драматическому театру, Грузинскому государственному драматическому театру Гахского района, Гянджинскому государственному кукольному театру, Гахскому государственному кукольному театру и Сальянскому государственному кукольному театру.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.