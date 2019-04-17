Согласно опубликованному на сайте судебно-информационной системы "Даталекс" сообщению, уголовное дело, возбужденное против бывшего председателя Союза добровольцев "Еркрапа", бывшего депутата армянского парламента, генерала Манвела Григоряна дошло до суда. Отмечается, что дело передано судье общей юрисдикции Мнацакану Мартиросяну, однако дата первого судебного заседания пока неизвестна, пишет армянское издание Verelq.

По данному уголовному делу проходит и супруга Манвела Григоряна Назик Амирян. Согласно источнику, Манвел Григорян приобрел незаконный арсенал оружия, действуя в сговоре с Назик Амирян, Арманом Григоряном и рядом других лиц.

По предъявленному обвинению, супруги Григоряны и Арман Григорян незаконно приобрели, перевозили и хранили в принадлежащих им домах огнестрельное оружие, боеприпасы, нарезные патроны, взрывчатые вещества, а также совершали разного рода хищения. Добавим, что Арману Григоряну в рамках этого уголовного дела обвинения не предъявлено.

Генерал Манвел Григорян был арестован (после лишения депутатской неприкосновенности) в июне 2018 года по обвинению в незаконном хранении оружия и присвоении продовольствия для военных. В результате проведенных обысков в особняке генерала было обнаружено внушительное количество продовольствия, предназначавшегося солдатам на передовой.

Отметим, что на первых порах генерал Манвел заявил, что не имеет никакого отношения к обнаруженному на его объектах. Однако через какое-то время он начал каяться и пытаться откупиться.

Отметим, что более-менее знакомые с семейными тайнами Манвела Григоряна утверждают, что и в годы карабахской войны эта парочка мародерствовала совместно, причем, так называемая подполковник Амирян была даже более активна в этих делах, контролируя грабеж на территории оккупированных Физулинского и Агдеринского районов. В открытом доступе в Интернете можно узнать, что и после отъезда Григоряна в Армению, "боевая подруга" какое-то время оставалась на оккупированных территориях, сметая последние крохи. Под ее контролем в Армению отправлялись грузовики с награбленным азербайджанским добром, солдатскими пайками, оружием и боеприпасами.

После скандального видео с обыском вилл и дач Манвела Гиигоряна, в СМИ распространились слухи о самоубийстве Назик Амирян, но очень скоро она сама их опровергла, появившись в прямом эфире соцсетей и заявив, что она "не такая слабачка".

Аналитики не исключают, что главным действующим лицом скандальной истории может оказаться жена генерала Назик, и благоверный будет вовсе не против этого. Это может спасти его имидж "героя" и немного успокоит загнанную в угол последними разоблачениями Республиканскую партию.

Султан Керим