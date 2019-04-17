Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджана "Об обеспечении деятельности Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана" от 5 сентября 2012 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно изменению, численность сотрудников Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана увеличена с 715 до 895 штатных единиц.