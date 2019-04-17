Президент Ильхам Алиев увеличил численность сотрудников Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям
17 апреля 2019 17:13 54
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджана "Об обеспечении деятельности Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана" от 5 сентября 2012 года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно изменению, численность сотрудников Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана увеличена с 715 до 895 штатных единиц.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!