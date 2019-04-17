Делая заявления в международных организациях в целях собственного пиара, премьер Армении Никол Пашинян как-то забывает, что его слышат и читают и в собственной стране, куда ему все равно придется возвращаться. И не только возвращаться, но и отвечать на вопросы.

Недавно Никол выступил на весенней сессии ПАСЕ в Страсбурге и допустил несколько ляпов, которые ему не могут забыть до сих пор. Нет, в Европе их забыли через полчаса после того, как он покинул трибуны. Но вот в Армении вранье дорогого премьера воспринимают почти как оскорбление для народа.

В частности, речь идет о заявлении относительно открытия после апрельского переворота 50 тысячи новых рабочих мест. СМИ и общественность возмущает все, что вытекает из этого заявления премьера. На фоне роста безработицы, закрытия предприятий и массовых сокращений такая цифра выглядит как насмешка над народом.

А еще смешнее, что через несколько часов 50 тысяч превратились в 51 тысячу. Поясняя эту странность изданию "168 жам", член команды Пашиняна и постоянной комиссии НС по экономическим вопросам Айк Саргсян заявил: "Может, был звонок от министра инвестиций и он сказал: г-н премьер-министр, за это время еще на 1000 увеличились. И уже уточнив, премьер сказал: 51 тысяча".

Кошмар, не заслуживающий комментария...

Газета "Голос Армении" подвергла последнюю ложь Пашиняна математическому анализу и выявила просто комические несоответствия.

Статкомитет какой страны обеспечивает премьера Армении данными об Армении? - задается вопросом издание. Да и вообще, кто представляет ему цифры? Очевидно, что по крайней мере один из перечисленных премьером в Страсбурге показателей не только не соответствует реальности, не только фантастический. Он (показатель) даже при огромном желании, даже если этого очень захочет глава правительства (а его желания сбываются моментально), не может касаться Армении, пишет "ГА". И далее переходит к цифрам.

"Нет, речь пока не об астрономическом для нашей страны показателе роста рабочих мест за 10 месяцев. К этому еще вернемся. А пока обратим внимание на то, что, судя по заявлению Пашиняна, 51 тысяча рабочих мест - это 10% процентов рынка труда. И вот тут-то возникает вопрос: рынка труда какой страны? Ответ: какой угодно, но не Армении, если, конечно, в "новой Армении" не изобрели новую математику.

Так вот, по версии премьера Армении, рынок труда у нас составляет примерно 500 тысяч, ибо 50-51 тысяча является как раз 10-ю процентами от 500 тысяч. Согласитесь, это так, даже если Пашиняну хочется иначе. Теперь посмотрим на другие показатели, имеющие отношение к рынку труда. По данным на 2017 год (по сути, предреволюционный), трудовой ресурс (лица в возрасте от 15 до 75 лет) в Армении составлял 2 млн. 21 тысячу. То есть если даже от этой цифры вычисляли 10 процентов, то это 200 тысяч, а не 51. Далее. Экономически активное население - 1 млн. 230 тысяч. То есть 10 процентов от этой цифры - 123 тысячи, а не 51. Может, под формулировкой "рынок труда" глава правительства имел в виду численность занятого населения? Ан нет. Показатель занятого населения составил 1 млн. 11 тысяч, 10 процентов от которого не 51 тысяча, а 111 тысяч. А может, Никол Пашинян под рынком труда подразумевает численность безработных? Но и тут нестыковка - 218 тысяч, 10 процентов от которых составляет 21, а не 51 тысячу.

Откуда же брал свои цифры Пашинян? Здесь может быть два варианта: или рассказывал он совсем о другой стране, или цифры взяты буквально с потолка. Если, конечно, правила математики не подверглись у нас "бархатным" реформам. Печально, но живем мы, по сути, в стране, где уже и математика перестала быть точной наукой.

А вообще во всем этом есть нечто новое. Если до сих пор слова главы армянского правительства расходились с реальностью, то теперь имеем дело с откровенным абсурдом", - заключает "Голос Армении.

Султан Керим