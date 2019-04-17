Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о применении закона от 29 марта 2019 года "О внесении изменений в закон Азербайджана "О телекоммуникации".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения в связи с приведением законов Азербайджана и актов Президента Азербайджана в соответствие с законом "О внесении изменений в закон Азербайджана "О телекоммуникации" и представить Президенту Азербайджана; в пятимесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана План мероприятий по безопасности эфирного пространства на территории Азербайджана и усилению борьбы со сторонним вещанием; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с законом "О внесении изменений в закон Азербайджана "О телекоммуникации" и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим законом и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить вопросы, вытекающие из этого закона.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с законом "О внесении изменений в закон Азербайджана "О телекоммуникации" и проинформировать Кабмин.