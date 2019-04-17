Президент Ильхам Алиев расширил полномочия Службы государственной безопасности
17 апреля 2019 18:34 265
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ в связи с применением закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджана" от 29 марта 2019 года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно указу, расследование преступных деяний в сфере телекоммуникации, предусмотренных новой добавленной в Уголовной кодекс статьей 233-4 (Организация незаконных международных телекоммуникационных услуг путем подключения к телекоммуникационной сети), включено в полномочия Службы государственной безопасности Азербайджана.
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