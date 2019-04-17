Мы превратили Азербайджан в один из международных транспортных центров.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью информационному агентству "Синьхуа" Китая, опубликованном агентством в среду.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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