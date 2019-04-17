Президент Ильхам Алиев: Азербайджан уделяет большое внимание развитию туристической индустрии и достиг значительных успехов в последние годы
17 апреля 2019 19:36 189
Азербайджан уделяет большое внимание развитию туристической индустрии и достиг значительных успехов в последние годы.
Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью информационному агентству "Синьхуа" Китая, опубликованном агентством в среду.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!