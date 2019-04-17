Каждый успех, достигаемый нами благодаря Президенту Ильхаму Алиеву, в глазах мусульман всего мира, азербайджанской общественности превращается в историческое событие.

Об этом говорится в письме председателя Управления мусульман Кавказа шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде, адресованном Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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