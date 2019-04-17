Аллахшукюр Пашазаде: Каждый успех, достигаемый нами благодаря Президенту Ильхаму Алиеву, превращается в историческое событие
17 апреля 2019 20:26 1 789
Каждый успех, достигаемый нами благодаря Президенту Ильхаму Алиеву, в глазах мусульман всего мира, азербайджанской общественности превращается в историческое событие.
Об этом говорится в письме председателя Управления мусульман Кавказа шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде, адресованном Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!