В рамках официального визита в Польшу министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречу с главой канцелярии президента Польши, госсекретарем Кшиштофом Щерским.

передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе встречи Щерский охарактеризовал отношения между двумя странами как важные и стратегические, отметив, что его страна готова сделать все возможное для дальнейшего развития этих отношений. Им было отмечено также, что двусторонние отношения в пору покойного президента Леха Качиньского были на очень высоком уровне и, что польская сторона вновь желает развить их до этого уровня.

Говоря о встречах, проведенных за время визита, Эльмар Мамедъяров сообщил, что были обсуждены перспективы экономического сотрудничества, в том числе, в области энергетики и транспорта.

Также, министр проинформировал госсекретаря о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, выразил признательность польской стороне за поддержку территориальной целостности, суверенитета Азербайджана и неприкосновенности его признанных на международном уровне границ.

Стороны обменялись мнениями по поводу будущих перспектив программы "Восточного партнерства" и возможного увеличения ее поддержки со стороны Европейского союза, обсудили положение на восточно-европейском пространстве и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.