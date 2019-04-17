Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов сегодня встретился с находящейся с визитом в стране делегацией во главе с генеральным директором Международного военного штаба НАТО, генерал-лейтенантом Яном Бруксом, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, передает Day.Az.

Подчеркнув, что визит совпадает с 70-летием создания НАТО и 25-й годовщиной сотрудничества Азербайджан-НАТО, министр обороны отметил, что отношения Азербайджана с Альянсом носят многосторонний характер, и на государственном уровне уделяется особое внимание проведению этого юбилея партнерства.

Напомнив о политической поддержке, оказываемой НАТО территориальной целостности и суверенитету Азербайджанского государства, министр обороны довел до внимания, что это служит укреплению евроатлантической безопасности, а также важно для регионального мира и стабильности.

В свою очередь, Брукс высоко оценил отношения Азербайджана и НАТО, особо подчеркнул вклад, вносимый азербайджанскими миротворцами в международную безопасность в рамках миссий, проводимых в Афганистане, активное участие азербайджанских военнослужащих во многих программах Альянса, а также уровень подготовки азербайджанских офицеров, проходящих службу в различных штабах НАТО.

В ходе встречи были обсуждены вопросы оперативной подготовки, проведения учений, развития военного образования, достижения взаимодействия сил, а также состоялся подробный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества.