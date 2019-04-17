В рамках официального визита в Польшу министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с министром морской экономики и внутренней навигации Польши Мареком Гробарчиком, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр Гробарчик, подробно проинформировав о деятельности портов Польши, подчеркнул наличие большого потенциала для экономического сотрудничества между двумя странами.

Эльмар Мамедъяров, отметив важность сотрудничества между портами Азербайджана и Польши, довел до внимания собеседника полную информацию о Бакинском международном морском торговом порте и всех трех этапах строительства порта. Министр также отметил, что уже согласован меморандум взаимопонимания по сотрудничеству между Бакинским международным морским торговым портом и морским портом Гданьска.

Марек Гробарчик в свою очередь отметил, что его страна заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере судостроения, а также в сфере производства морепродуктов.

На встрече также были обсуждены транзитные и интермодальные перевозки между двумя странами.

Министр Эльмар Мамедъяров пригласил Марека Гробарчика посетить Азербайджан.