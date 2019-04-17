Азербайджан и Польша будут строить суда
В рамках официального визита в Польшу министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с министром морской экономики и внутренней навигации Польши Мареком Гробарчиком, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Министр Гробарчик, подробно проинформировав о деятельности портов Польши, подчеркнул наличие большого потенциала для экономического сотрудничества между двумя странами.
Эльмар Мамедъяров, отметив важность сотрудничества между портами Азербайджана и Польши, довел до внимания собеседника полную информацию о Бакинском международном морском торговом порте и всех трех этапах строительства порта. Министр также отметил, что уже согласован меморандум взаимопонимания по сотрудничеству между Бакинским международным морским торговым портом и морским портом Гданьска.
Марек Гробарчик в свою очередь отметил, что его страна заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере судостроения, а также в сфере производства морепродуктов.
На встрече также были обсуждены транзитные и интермодальные перевозки между двумя странами.
Министр Эльмар Мамедъяров пригласил Марека Гробарчика посетить Азербайджан.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Азербайджан и НАТО обсудили двустороннее сотрудничество - ФОТО
Азербайджан и Грузия обсудили переговорный процесс по Карабаху
Эльмар Мамедъяров встретился с госсекретарем Польши - ФОТО
Как Пашинян издевается над армянами - немного математики
Пашинян загоняет Грузию в ядерную ловушку - ПОДРОБНОСТИ
Армянские пропагандисты подставили Stratfor - очередная ложь о Карабахе
Азербайджан и Польша будут строить суда
Как в Баку появились первые банки? - ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Золотые правила весенней посадки растений - ВИДЕО
Qurdları tökən limon tumları - RESEPT
Найден алмаз самого необычного цвета
Новые требования к внешнему виду стюардесс разозлили женщин
Названо место проведения 15-го саммита лидеров G20
Азербайджан и НАТО обсудили двустороннее сотрудничество - ФОТО
Instagram заморозил аккаунты ряда официальных лиц Ирана
В Сумгайыте открылся "Друг МСБ" - ФОТО
Азербайджан и Грузия обсудили переговорный процесс по Карабаху
Азербайджанские пограничники задержали крупную партию наркотиков
Эльмар Мамедъяров встретился с госсекретарем Польши - ФОТО
В Азербайджане прогнозируется низкая инфляция
17 ildir gözləyirdi, vəfat etdiyi gün donor böyrək tapıldı...
Как Пашинян издевается над армянами - немного математики
-
17 Апр. 04:31 11 157
-
17 Апр. 01:40 10 148
-
17 Апр. 16:17 5 492
-
17 Апр. 19:15 5 362
-
17 Апр. 10:40 5 018