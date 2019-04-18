Азербайджан намерен активизировать и усилить связи с Европейским Союзом. Тому есть много причин - экономические, политические, стратегические и т.д. Но увы, лидеры радикальной оппозиции вкупе с проживающими за рубежом, в различных странах на правах "политических беженцев" блогерами и нарекшими самих себя "политическими активистами, властителями дум" индивидами чуть ли не впали в истерику.

Причина в предстоящем соглашении о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС.

Официальная позиция Баку по этому вопросу предельно ясна и конкретна: Азербайджан стремится к обоюдовыгодному сотрудничеству с Европейским Союзом, не возвеличивая стратегическую составляющую предстоящего партнерства, но и не умаляя тактических маршрутов совместной работы.

Баку желает не вертикально выстроенного партнерства - мы стремимся к горизонтальным связям.

...Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров во время своего официального визита в Брюссель заявил, что соглашение о стратегическом партнерстве между Баку и Брюсселем согласовано на 90%.

А пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что территориальная целостность Азербайджана никогда не была и не может быть предметом обсуждений.

"В последнее время в некоторых СМИ распространяется информация, связанная с переговорами по новому соглашению о партнерстве между ЕС и Азербайджаном по поводу того, что якобы ЕС не поддерживает территориальную целостность Азербайджана. В связи с этим хотела бы отметить, что переговоры между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению продолжаются. Заверяю, что, как было и в других подписанных между ЕС и Азербайджаном двусторонних и многосторонних документах, а также в резолюциях и заявлениях институтов ЕС, независимость, суверенитет и территориальная целостность Азербайджана никогда не была и не может быть предметом обсуждений", - сказала Л.Абдуллаева.

Верховный представитель ЕС Федерика Могерини же, в свою очередь, заявила, что переговоры достигли "критически важного этапа".

Мамедъяров и Могерини оптимистично оценили итоги заседания Комитета сотрудничества ЕС-Азербайджан 4 апреля в Брюсселе. Конечно, пока проект окончательно не готов, его параметры не раскрываются. Однако уже известно, что соглашение охватит практически все возможные области сотрудничества - сферы политики, безопасности, права, экономики, торговли, энергетики, транспорта, культуры, образования, контактов между людьми и др.

Напомним, что с момента начала переговоров Баку в основном уделял внимание качеству рамочного соглашения с Европой, а не быстрому завершению процесса. Однако сроки завершения переговоров стали критически важными из-за предстоящих выборов в Европейский парламент (ЕП), назначенных на 23-26 мая, и последующего формирования новой коллегии Европейской комиссии, которая может продлить процесс. По словам Мамедъярова, Азербайджан надеется, что соглашение может быть подписано в течение нынешнего срока полномочий Комиссии во главе с президентом Жан-Клодом Юнкером.

Безусловно, некоторые фундаментальные вопросы сотрудничества еще нуждаются в рассмотрении, за последний год ряд ключевых событий в отношениях между Азербайджаном и ЕС внес позитивный вклад в общую динамику переговоров. Например, в ноябре прошлого года Баку и Брюссель провели первый "Диалог по вопросам безопасности", в ходе которого обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, организованной преступностью и угрозами кибербезопасности. Совсем недавно ЕП определил и другие перспективные области сотрудничества, включая информационную безопасность, а также противодействие угрожающей пропагандистской и дезинформационной деятельности.

При своевременном завершении "Южного газового коридора" (ЮГК), стратегической основы отношений между ЕС и Азербайджаном, Европа начнет получать природный газ из Азербайджана. Последний, самый западный участок ЮГК, Трансадриатический трубопровод (TAP), недавно одобренный итальянским правительством, также будет снабжать Болгарию через северо-восточную развязку в Греции по соединительному трубопроводу Греция-Болгария. Италия не будет конечным пунктом назначения ЮГК, поскольку большинство балканских стран также заинтересовано в подключении к этой трубопроводной сети. Возможное расширение ЮГК в будущем усилит роль Азербайджана как поставщика и потенциальной транзитной страны для Европы и других производителей энергии в Каспийском бассейне. Недавно ЕП принял резолюцию о внутреннем рынке газа, касающуюся правил конкуренции для трубопроводов из стран, не входящих в ЕС. Хотя исключения могут быть применены к существующим трубопроводам (TAP получил временное "освобождение для третьей стороны"), будущая деятельность ЮГК должна проводиться в рамках европейского законодательства, особенно с учетом потенциальных потоков газа из Азербайджана и возможного несоответствия деятельности BP с правилами газового рынка ЕС после Брексита. BP эксплуатирует морское месторождение "Шахдениз 2" в азербайджанском секторе Каспийского моря, нефть из которого заполнит ЮГК.

Во время переговоров с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини на прошлой неделе Мамедъяров подчеркнул, что европейские партнеры могут приложить больше усилий, "чтобы сделать рынок ЕС более привлекательным для поставок большего объема газа из Азербайджана".

Наконец, в Азербайджане был проведен ряд реформ, касающихся торговых правил, таможенных тарифов и торгово-логистической инфраструктуры, поскольку государство рассчитывает вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО). Членство в ВТО позволит создать более амбициозные экономические условия в новом соглашении о партнерстве с ЕС, что приведет к увеличению взаимного товарооборота. По словам Мамедъярова, Азербайджан продемонстрировал гибкость по некоторым "техническим вопросам" (по сообщениям, касающимся торговли), и теперь ожидает того же от ЕС для дальнейшего продвижения переговоров.

До 2020 года сотрудничество между ЕС и Азербайджаном будет проходить в рамках "Партнерских приоритетов" (ПП), которые заменят План действий Европейской политики соседства (ЕПС) от 2006 года и будут регулировать финансовую помощь ЕС Азербайджану для обеспечения экономической устойчивости страны. ПП представляют собой сбалансированный и юридически необязательный документ, отражающий интересы обеих сторон. ПП уважают территориальную целостность Азербайджана и его международные границы, но в отличие от ЕПС не определяют роль Брюсселя в карабахском конфликте.

Поддержка ЕС экономической диверсификации в Азербайджане будет важной с точки зрения продвижения реформ, улучшения делового климата и развития сельскохозяйственного сектора. Азербайджан предпочитает руководствоваться более дифференцированным и гибким подходом в партнерских отношениях с иностранными субъектами. Поэтому вместо того, чтобы добиваться нормативного согласования с ЕС посредством традиционного Соглашения об ассоциации, Баку предложил соглашение о партнерстве с возможностью его развития до стратегического уровня. Акцент сделан на вопросах взаимной выгоды, а не разногласиях, что поможет продвинуть процесс.

... Лидер ПНФА Али Керимли, тусующиеся в "Нацсовете" фигуранты местечковой оппозиции, бывший посол страны в ИКТ Ариф Мамедов и, естественно, работающие по указаниям своих зарубежных "благодетелей" жильцы YouTube-а и Facebook-а, известные как "блогеры" и "активисты", синхронно начали критику проекта соглашения о стратегическом партнерстве между ЕС и Азербайджаном.

Они не читали начальный, рабочий вариант соглашения, им неведомы точные определения в пунктах и главах документа - но вопреки логике, они подались в траншеи "борьбы" и началась форменная истерика.

По словам Арифа Мамедова, Европейский Союз не признает территориальную целостность Азербайджана. То есть, по мнению бывшего посла, ныне подвизавшегося на ниве бесхребетной псевдодемократической швали, Азербайджану следует перенять опыт Грузии по переговорам с ЕС.

Но позиция Грузии не может и не должна являться примером для Баку, что является недосягаемой реальностью как для вконец маргинализованного Али Керимли, так и других "оппозиционеров".

Хотя бы из-за чрезмерной и временами даже инфантильной уверенности Тбилиси в том, что Европа всегда поможет и всегда будет стоять за спиной.

Не об этом речь.

Азербайджан никогда и ни при каких условиях не согласится с потерей оккупированных армянами территорий - Нагорного Карабаха и нескольких прилегающих районов. Для нас вопрос освобождения этих земель от оккупации является приоритетным вопросом как во внутренней, так и во внешней политике.

Кроме того, любые попытки привнесения в переговорный процесс по решению нагорно-карабахского конфликта элементов давления извне всегда получали жесткий отпор со стороны Баку.

Азербайджан не согласен с нынешним статус-кво и требует незамедлительного, без всяких предварительных условий вывода всех вооруженных формирований Армении с оккупированных территорий. Лишь после этого может решиться вопрос будущего статуса Нагорного Карабаха - путем общенародного референдума в Азербайджане.

И никак иначе.

Несколько лет назад отношения между Баку и Брюсселем были, мягко говоря, прохладными, если не сказать напряженными. Причина тому - приверженность некоторых европейских политиков и чиновников высокомерному и менторскому тону в общении со странами "Восточного партнерства", навязывании всем странам региона одних и тех же рецептов и моделей развития, без учета специфических особенностей государств. Однако в отличие от других стран "Восточного партнерства", нуждающихся в финансовых влияниях из ЕС, Азербайджан, будучи самодостаточным государством, смог позволить себе не подчиняться диктату. Негативно на отношения Азербайджана и ЕС влияло и то, что в отличие от конфликтов в Грузии и Молдове, в случае с карабахской проблемой европейская дипломатия не выражала однозначной поддержки территориальной целостности Азербайджана.

По мнению европейских экспертов, Брюссель и Баку спешат, рассчитывая завершить переговоры до предстоящих в мае выборов в Европейский парламент. Потому что последующее неизбежное формирование нового состава Европейской комиссии может либо продлить, либо вообще изменить весь переговорный процесс. Дело в том, что по второму и третьему блоку стороны вроде бы договорились. Но не проходит азербайджанская редакция первого блока, политического. Брюссель категорически отказывается признать "территориальную целостность Азербайджана". Это при том, что некоторые европейские страны на уровне выстраивания двусторонних отношений с Баку, равно как отдельные европейские политические институты и политики, подчеркивают фактор территориальной целостности Азербайджана.

Официальный Ереван и армянская диаспора в европейских странах пытаются помешать процессу интеграции Азербайджана в европейскую семью. Бесспорно, армянская диаспора имеет определенное политическое влияние в некоторых странах ЕС, но это влияние не может определить стратегическую политику ЕС.

Скорее всего, главная проблема в том, что споры вокруг Азербайджана схожи с процессами вступления Турции в ЕС и связаны с тем, что большинство жителей наших стран являются мусульманами, перед которыми пытаются закрыть пути для приобретения европейской идентичности. В свое время Анкару лишили статуса проводника тюркских государств в Европу. В то же время Брюссель не ставит перед Ереваном условий, которые выставляются перед Баку. Правда, остается непонятным, в каком дискурсе ЕС будет дальше пытаться решать нагорно-карабахскую проблему. Пока она связывается исключительно с позицией Минской группы ОБСЕ.

Несмотря на определенные недовольства, Азербайджан всегда оставлял открытыми двери для диалога. Более того, несмотря на все финансовые трудности, политические подводные камни, Азербайджан успешно реализовал проект Южного газового коридора, открывшего для Европы альтернативный источник энергоснабжения. В итоге, ЕС учел принципиальные ожидания Баку об уважении территориальной целостности Азербайджана.

Мы не торопимся с подписанием соглашения с ЕС, ибо необходимо обдумать дальнейшие действия с учетом ценностного выбора, ориентации на политические, экономические и культурные приоритеты, то есть определения важных моментов, которые образуют и, скорее всего, будут образовывать жизненное для страны пространство. Европа - это все равно весьма дальние земли, тесно сотрудничать пока нужно всё же с ближним зарубежьем, нашими соседями и партнерами

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az