Депутаты Национального Собрания Армении на заседании в четверг соотношением голосов 71 "за", 40 "против" в первом чтении приняли предложенные правительством изменения и дополнения в закон РА "О структуре и деятельности правительства" и смежные законы.

Законопроект не поддержали оппозиционные фракции "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения".

Отметим, что принятию закона предшествовали бурные обсуждения. Дело в том, что он предусматривает реструктуризацию правительства, сокращение ряда ведомств и большого числа их сотрудников.

Как пишет газета "Жоговурд" (Народ), представители оппозиционных фракций настаивают, что правительство не представило конкретных показателей о том, сколько человек будет сокращено и сколько средств сэкономлено. Власти уверяют, что сокращения не будут осуществлены сразу.

Тем не менее, издание выяснило, что в министерстве сельского хозяйства будут сокращены 130 человек, в министерстве культуры - 110 человек, в министерстве диаспоры - 80 человек, столько же в министерстве спорта и по делам молодежи. Вначале будут сокращены 78 человек - замминистра, главы управлений, затем отделы будут объединены. После чего работа сотрудников будет оцениваться в баллах, и тогда начнутся основные увольнения.

Комментируя журналистам накануне обсуждаемый законопроект, представитель АФРД Арцвик Минасян подчеркнул, что при представлении любого подобного проекта правительство обязано было дать бюджетную, социальную, экономическую, экологическую, антикоррупционную оценку, какое положительное или отрицательное влияние будет, сколько будет безработных, какие социальные программы осуществляются. Но ничего этого сделано не было.

"Представители кабмина говорят, что не могут это оценить. Как такое может быть? Это просто абсурд, это незаконно", - заявил Минасян, уверенный, что предложенная властями структура не сможет обеспечить эффективную работу исполнительной власти Армении.

Между тем, продолжаются акции протеста сотрудников компании "Араратцемент", половина которых в ближайшее время окажется на улице. По данным СМИ, грядет сокращение порядка двух тысяч человек.

Аналогичные процессы идут в Армении повсеместно. И все это происходит без учета последствий для и без того тяжелой социальной ситуации в стране и рисков критического роста миграции.

Султан Керим