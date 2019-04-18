Находящийся с визитом в Азербайджане генеральный директор Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенант Ян Брукс посетил Аллею шехидов, воздал дань уважения памяти граждан, павших за свободу, независимость Родины, и возложил цветы на их могилы. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Почетный гость также посетил Военную академию Вооруженных сил и провел ряд встреч. Генерал-лейтенант Брукс выступил перед личным составом на тему "Проекты и программы НАТО, направления сотрудничества НАТО-Азербайджан" и ответил на вопросы участников встречи.

Генеральный директор Международного военного штаба НАТО, высоко оценив отношения Азербайджан-НАТО, особо подчеркнул вклад, вносимый азербайджанскими миротворцами в международную безопасность в рамках миссий, проводимых в Афганистане, активное участие азербайджанских военнослужащих в мероприятиях Альянса, а также уровень подготовки азербайджанских офицеров.