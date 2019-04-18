Депутаты Милли Меджлиса (парламента) Нагиф Хамзаев и Руфат Гулиев 19 апреля отправятся в Киев для наблюдения за вторым туром президентских выборов в Украине. Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Хамзаев будет участвовать в наблюдениях в составе миссии ПАСЕ, а глава рабочей группы АО азербайджано-украинская межпарламентским связям Рауф Гулиев будет наблюдать выборы по линии Милли Меджлиса.

Депутаты посетят ряд избирательных пунктов, будут наблюдать за ходом выборов и активностью избирателей.

Визит завершится 22 апреля.

Напомним, что 21 апреля в Украине состоится второй тур президентских выборов. Первый тур прошел 31 марта.