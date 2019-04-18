После того, как с приходом новых властей, в Армении были резко сокращены ассигнования на празднование "юбилея" Еревана, в обществе решили, что дорогостоящим празднествам пришел конец.

Однако на заседании в четверг правительство приняло решение выделить аппарату премьера 124 млн. драмов (порядка $255,6 тыс.), которые будут направлены на организацию мероприятий, посвященных Дню гражданина, сообщают армянские СМИ.

Национальное Собрание Армении на внеочередном заседании 9-го апреля во втором и окончательном чтении проголосовало за внесение дополнений и изменений в закон "О праздниках и памятных датах", согласно которому устанавливается новый праздник - День гражданина.

Новый праздник приурочен к дню отставки Сержа Саргсяна, покинувшего пост под давлением протестных акций 23 апреля 2018 года.

Султан Керим