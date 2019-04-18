В настоящее время вооруженные сотрудники СНБ Армении, ворвавшись в особняк экс-главы Службы принудительного исполнения судебных актов Миграна Погосяна, осуществляют там обыск. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Verelq, сообщает офис Погосяна.

Согласно сообщению, другая вооруженная группа сотрудников СНБ проводит в эти минуты обыск в бывшем офисе экс-главы СПИСА. Офис Погосяна расценивает действия СНБ как политическое преследование, которое последовало ответу экс-главы СПИСА заявлению директора СНБ Артура Ванецяна, в котором последний сообщил, что спецслужбы проинформированы о местонахождении Погосяна.

Отметим, что в своем заявлении, адресованном Ванецяну, Погосян заметил, что спецслужбы проинформированы о его местонахождении, поскольку он сам сообщил им об этом. Погосян также обнародовал адрес своего проживания в Москве.

З. Ибрагимов