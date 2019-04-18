Президент Ильхам Алиев: Азербайджан проявляет лидерство в любой сфере
18 апреля 2019 16:48 1 340
Сегодня Азербайджан проявляет лидерство в любой сфере - в экономической сфере, в решении социальных проблем, в реализации инфраструктурных проектов.
Об этом Президент Ильхам Алиев сказал, в частности, в ходе беседы с жителями после ознакомления с условиями, созданными в реконструированном парке Нефтяников в поселке Гарачухур Сураханского района Баку.
Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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