Сегодня Азербайджан проявляет лидерство в любой сфере - в экономической сфере, в решении социальных проблем, в реализации инфраструктурных проектов.

Об этом Президент Ильхам Алиев сказал, в частности, в ходе беседы с жителями после ознакомления с условиями, созданными в реконструированном парке Нефтяников в поселке Гарачухур Сураханского района Баку.

Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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