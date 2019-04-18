Президент Азербайджан Ильхам Алиев подписал поправки в закон "О Конституционном суде".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, заработная плата председателя Конституционного суда приравнивается к заработной плате председателя Милли Меджлиса (2475 манатов).

В предыдущей редакции закона заработная плата главы Конституционного суда составляла 2335 манатов.

Кроме того, согласно поправкам в закон, к заработной плате судей Конституционного суда будет выплачиваться надбавка в размере этой зарплаты.

Глава государства также подписал изменения в закон "О Счетной палате".

Согласно документу, усливается социальная защита членов организации. К заработным платам членов палаты будет выплачиваться надбавка в размере одного должностного оклада.