Президент Ильхам Алиев в 2 раза поднял зарплаты этих лиц
Президент Азербайджан Ильхам Алиев подписал поправки в закон "О Конституционном суде".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, заработная плата председателя Конституционного суда приравнивается к заработной плате председателя Милли Меджлиса (2475 манатов).
В предыдущей редакции закона заработная плата главы Конституционного суда составляла 2335 манатов.
Кроме того, согласно поправкам в закон, к заработной плате судей Конституционного суда будет выплачиваться надбавка в размере этой зарплаты.
Глава государства также подписал изменения в закон "О Счетной палате".
Согласно документу, усливается социальная защита членов организации. К заработным платам членов палаты будет выплачиваться надбавка в размере одного должностного оклада.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!