Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию дорог
18 апреля 2019 17:26 672
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции на автомобильных дорогах на территории Сабаильского района Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В распоряжении говорится, что с целью продолжения работ по реконструкции на автомобильных дорогах на территории Сабаильского района города Баку из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 2,45 миллиона манатов.
Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!